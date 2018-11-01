兩岸合拍連續劇 陸委會：政治引導

2018-11-01 21:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕「兩岸民間圓桌論壇」日前在中國舉行，並敲定合拍兩部連續劇《早安機長先生》和《雲水謠》，陸委會副主委邱垂正表示，中方宣布兩岸合拍兩部戲劇，目的不外乎消除外界認為對台31項措施「口惠而實不至」觀感，並藉機對外宣傳，背後有政治引導、宣傳樣板意涵。

邱垂正說，中國對台發布31項措施後，各地方省市陸續發布對台影視產業優惠措施，但受制於限中國內部環境，迄今沒有具體合作案例。中方宣布兩岸合拍兩部戲劇，目的不外乎消除外界認為對台31項措施「口惠而實不至」觀感，並藉機對外宣傳。

邱垂正說，2006年，也有一部名叫「雲水謠」的兩岸合拍電影，內容描述台青於228事件赴中國故事，相關內容有不符228事件歷史事實之處，且有統戰意涵，本次電視劇是否是電影版翻拍，仍不得而知。可見中方宣布的兩岸影劇合作個案，背後有中方政治引導、宣傳樣板意涵，並非兩岸影視業者自發合作行為。

邱垂正指出，近來中國整頓影視環境，一方面對藝人收入大幅提高稅率，加強查稅、設定片酬上限等管制，讓相關影視從業人員如坐針氈。中方一再限縮言論、創作自由，也顯示中國影視環境仍有政治審查、政策任意變動的風險，我方影視人員赴中缺乏制度性保障。

他呼籲中方，如真有意推動兩岸影視合作，應從健全中國影視環境做起，降低影視創作的審批與意識形態的管控，讓影視業者可以自由發展，同時對台灣影視從業人員與藝人，提供相關權益制度化的保障。