年改是「捅蜂窩」 中小企業總會讚蔡政府：為人所不敢為

行政院長賴清德（前排中）接見第27屆磐石獎得獎暨第20屆海外台商磐石獎企業，會後與得獎者合影。（記者王藝菘攝）

2018-11-01 20:43

〔記者李欣芳／台北報導〕年改議題近日又浮上抬面，全國中小企業總會理事長李育家今天赴行政院指出，政府這兩年來有些政策執行為人所不敢為，「年金改革等有捅蜂窩的感覺，好像不做也不行」，執行後也產生一些問題，但也肯定在政府努力下，中小企業從以前衰退經濟環境中成長；行政院長賴清德則微笑回應說，李育家有肯定政府改革，雖然遭遇到困難，為國家長遠發展，政府仍持續推動。

賴清德今天在行政院接見第27屆國家磐石獎暨第20屆海外台商磐石獎得獎企業。國家磐石獎得獎企業、漢台科技董事長賴旭泉提出，產業升級必須要有很多昂貴設備，期待政府為產業升級需要的設備提供投資抵減。

對此，賴清德回應，蔡總統非常重視企業投資抵減的部分，目前經濟部正在研究，會在討論更周延後，向社會大眾報告。

賴清德說，除了協助中小企業投資之外，經濟部也會協助中小企業的技術升級，尤其是在智慧化或自動化方面，讓中小企業更具競爭力。

他表示，已指示經濟部中小企業處在融資方面跟金融界合作，並認為對中小企業的放款應該要更有計畫，好讓中小企業要投資時，不至於在資金上遇到困難。

賴清德指出，目前全國中小企業高達143萬家，比例達97.7％，比去年成長2％，且創造890萬個工作機會，在促進社會穩定與經濟進步上居功厥偉。

賴揆表示，政府把拚經濟當成優先政策，蔡總統針砭過去經濟停滯的原因，其中一個就是投資不足，因此政府帶頭投資，推出前瞻基礎建設。