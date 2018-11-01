修法規範假新聞 政院正反辯論尚無定論

2018-11-01 20:06

〔記者李欣芳／台北報導〕網路假訊息氾濫，蔡英文總統多次強調假消息、假新聞對台灣社會的衝擊，行政院長賴清德指示政務委員羅秉成研商解決之道。行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）今天接受本報訪問時坦言，行政院內部在討論過程中，引發正反意見的辯論，是否進一步修法規範假訊息或假新聞，迄今沒有定論，尤其台灣面臨中國的因素，確實也有國安的問題，問題相當複雜。

由於中國今年發動對台灣的假消息攻勢，引發國安問題，引發外界關注政府是否祭出「國家安全法」的修法加以規範。法務部次長陳明堂今天被詢及政府曾研議是否提國安法的修法時表示，有關國安法的修法，不是政府要提的，而是立委要提出。

陳明堂表示，政府對言論自由的保障，絕對會遵循這個原則，本質上不在管制言論自由，而是當假消息、假新聞已形成對個人或社會或高或低的侵害時，要做預防或處理。

對於是否修法規範，陳明堂說，政府內部在法律上有不同層面的看法，要訂得很嚴苛，讓大家不敢講話，大概也不是當前政府的態度，現行選罷法就有意圖使人不當選的規定，其他的如「刑法」有妨礙秘密罪、妨礙名譽罪，這是否已經足夠，政府保障言論自由之下，正進行法制的總檢討。

行政院長賴清德今天在主持院會時，也對假訊息快速傳播產生負面效應感到憂心，認為是這次選舉有別於以往的特殊性與挑戰之一，要各機關要提高警覺。

Kolas表示，賴清德對於是否修法規範假訊息等議題沒有預設立場，因為這議題太敏感，動不動就會被扣上打壓言論自由的帽子，政院現在由政務委員羅秉成聽取法務部、國安單位與通傳會等各方意見，都還在分析與整理資料當中，至於另一政委唐鳳主張以「數位通訊傳播法」來處理即可，這也是一種意見，現階段則是在討論現有法律有哪些不足還可再加強。

Kolas說，在跨部會的討論中也曾分析國外如德國、新加坡的處理經驗，以星國為例，新加坡要不要針對假新聞、假訊息立法，國會曾組了調查委員會在全國舉辦多場公聽會，但最後提出的報告也沒有具體結論。