嘻哈唱政見！素人歌手相挺 盧秀燕發表RAP挺燕新歌

2018-11-01 19:53

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今天舉行「RAP挺燕新歌和社福懶人包CF發表會」，年輕素人歌手Zebra將盧秀燕的政見融入RAP歌詞，希望讓年輕人以最輕鬆的方式認識盧秀燕的政見；社會福利和衛生安全政策懶人包CF則提出發放爺奶顧孫津貼、鼓勵青年加入長照給予獎勵等政見。

大學擔任嘻哈社長的Zebra說，看到盧秀燕的政見覺得很不錯，花了3天時間寫成歌詞，今天帶著盧秀燕、前立委楊瓊瓔一起唱挺燕RAP，唱出「市長換人空氣換新，市民說的話秀燕她都會聽」、「說出的承諾，每一件都會兌現」、「歷經20年的沉澱，希望能把最好那一面都給你呈現」、「想要重現乾淨的天空 OK OK」，盧秀燕也隨著音樂扭動身體，希望透過音樂讓年輕人瞭解她的政見。

盧秀燕今天還公布社福安衛政策的CF，她說，自己是六都唯一的女性候選人，對於老人、婦女、幼兒福利最重視，台中到今年6月底，65歲以上資深公民約有33萬人，0到6歲幼兒也有約19萬7000人，政府若能照顧好老少，就能減輕年輕人負擔，因為「老的好，小的好，年輕人壓力才會少」。

盧秀燕並說，若她當選市長，除了歷任市長好的幼托、婦女政策都會維持，更將新增「爺奶顧孫津貼」，設置「長照即時通」，並增加公托公幼，還會新闢行駛偏鄉、直達醫院的「健康就診公車」，為了讓更多年輕人投入長照，將依工作的困難度進行薪水分級，給予獎勵機制，以法令明文保障他們的權益。

相關影音