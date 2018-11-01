魏明谷、王惠美鹿港強碰 部長下鄉秒變「交通政見辯論會」

交通部長吳宏謀到鹿港下鄉考察，在鹿港鎮公所舉行說明會，會後全場大合照。（記者劉曉欣攝）

2018-11-01 18:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕選戰開火！彰化縣長選情呈現拉鋸戰，交通部長吳宏謀今天到鹿港下鄉考察，民進黨爭取連任的魏明谷到場，國民黨候選人王惠美也以立委身分出席，兩人都對鹿港交通建設發表看法，現場宛如一場政見辯論會！

王惠美目前是鹿港、和美區立委，父女兩代都曾當過鹿港鎮長，談起鹿港的交通願景，王惠美信心十足；她強調，鹿港、和美捷運要加速進行，還要把頂番婆聚落納進去。

王惠美認為，現有規劃的轉運站位於消防局第三大隊旁的空地，面積不夠大，應該要改到福興鄉、鹿港鎮交界的公墓用地，場地比較大。

對於停車空間部分，王惠美也認為，雖然規劃鹿港黃昏市場對面的公有地作為停車場，但未來復興南路也會成為景點，應該要在洛津或是文開國小規劃地下停車場，才能紓解車流。

面對王惠美挾鹿港女兒的「在地」氣勢提出對鹿港交通建設的看法，魏明谷也不甘示弱當場回擊，「把鹿港當成自己故鄉來建設」！

魏明谷說，交通建設不是變魔術，需要時間去做土地徵收與建設規劃，鹿港捷運也一樣，必須先延伸到彰化市，再延伸到鹿港，在打造捷運之前，先提高公路運量，再有捷運來帶動運輸能量。

對於王惠美提出的轉運站場地問題，魏明谷強調，如果規劃在公墓更新地，需要更多時間，將會造成拖延，目前規劃的轉運站，預計興建綜合大樓，內有美食街、影城、飯店旅社，以及國際會議廳、停車場，預計將與鹿港捷運終點站共構興建；至於停車空間部分，也規劃將在鹿港國中興建地下停車場。

魏明谷、王惠美都對鹿港交通建設侃侃而談，各有立論，也各有主張，全場鄉親與民代都聚精會神聆聽，讓部長下鄉成為政見辯論會，也宣布選戰進入了肉搏戰，戰火一觸即發！

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