內政部修法攬才 僑外生畢業後可延長留台1年

2018-11-01 17:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為吸引外籍優秀人才來台工作，內政部今日部務會報通過「外國人停留居留及永久居留辦法」第22條、第22條之1，以及「台灣地區無戶籍國民申請入國居留定居許可辦法」第18條修正草案，放寬來台投資、工作的外國人和來台就學僑外生，在工作結束或畢業後，可以申請延長居留，由現行6個月延長為1年，以利將優秀人才留在台灣。

內政部表示，來台求學且畢業僑外生，經我國投入教育資源培育，且對我國文化、語言及生活具一定程度瞭解，應予優先留用，並延攬在台灣工作。

內政部指出，行政院已將「放寬在台僑外生畢業生的離境規定，由現行6個月延長為1年」納入「攬才七大策略」。

內政部說明，修法通過後，僑外生畢業得以書面敘明理由，申請延期居留6個月，如延期屆滿前，尚有尋職事實，或正辦理工作許可等必要者，得再申請延長1次，總延長期間最長為1年，以利貢獻所學。

另外，為吸引外籍優秀人才來台及留台服務，同時放寬來台投資，或工作的外國專業人士及其配偶、未成年子女及其滿20歲以上，因身心障礙無法自理生活的子女，可以申請延長居留次數為2次，總延長居留期間最長為1年。

內政部指出，「外國人停留居留及永久居留辦法」第22條、第22條之1及「台灣地區無戶籍國民申請入國居留定居許可辦法」第18條修正草案，將依法制作業程序，於近日發布施行，盼藉此解決我國缺人才困境，提升國際競爭力。