電競替代役明年上路！體育、外交專長也可以申請

2018-11-01 17:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日下午部務會報由役政署報告「108年替代役實施役別及員額調整規劃」，內政部長徐國勇宣布，明年起開放具外交、文化（含電競、圍棋、文化獎項）、體育等專長役男申請服替代役。

此外，內政部為鼓勵原住民身分役男回部落服役，並促進原鄉發展，也開放其申請服替代役，預估約300人受惠。

內政部表示，配合兵役政策調整，今年起規劃82年次以前出生役男轉服替代役，至83年次以後出生役男，除以家庭或宗教因素申請服替代役，其餘接受4個月軍事訓練。

因應國家當前施政重點需求，調整明年替代役實施役別及員額，82年次以前出生役男服替代役役別為研發替代役2000人、警察役1750人、消防役1750人及社會役2400人，並保留公共行政役（含原外交役、文化役、體育役及原住民族部落役）100人。

內政部提及，而83年次以後出生役男除以家庭、宗教因素申請服替代役外，同樣保留公共行政役（含原外交役、文化役、體育役及原住民族部落役）200人。

另為擴大照顧社會弱勢族群，將修正「役男申請服替代役辦法」，放寬役男以家庭因素申請之條件，修法完成後約3000人可受惠。

內政部指出，明年一般替代役各役別員額規劃案已經行政院今年10月3日核定，且已邀集相關需用機關召開員額分配會議，擬訂各役別實施順序及人數，將依「替代役實施條例」規定，報請行政院核定後施行。