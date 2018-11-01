涉賄選交保 劉茂群：檢方選擇性辦案、東廠再現

市長候選人陳學聖（右一）陪同市議員劉茂群（右二）召開記者會，痛批檢方選擇性辦案，並指控市長鄭文燦場場座談會送米，這是公然賄選，將按鈴提告。（記者謝武雄攝）

2018-11-01 17:23

［記者謝武雄／桃園報導］桃園地檢署查獲市議員劉茂群涉嫌以蘋果禮盒賄選案，最後以25萬元交保，對此，劉茂群今天下午召開記者會指控檢方選擇性辦案，簡直就是東廠再現，她要求檢方不要歪曲事實，冤枉從來拒絕賄選的候選人；她說送出的38盒蘋果禮盒只是祝賀管委會委員當選賀禮，這是人情世故，送禮過程中從來沒有提到參選、拜託支持等字眼。

劉茂群於下午3點30分於黨團辦公室召開記者會，市長候選人陳學聖、市議員候選人聶哲淵、黃國園黨部主委于北辰等人都到場表達力挺之意。

劉茂群說，她從政24年來，對於眷村榮民、榮眷、志工姐妹、義警、民防、巡守隊，無論是生日問候及各項紅白帖的祝賀及慰問，都非常重視，這次贈送的蘋果禮盒是給陸光四村管委會改選，送給每棟大樓選出的委員，她還特別交待送禮的助理，絕對不要提到選舉字眼，她相信八德的鄉親好朋友都非常清楚她的為人和做事風格，絕不賄選買票。

劉茂群表示，此次八德的選情非常激烈，有人用惡意的抹黑檢舉，企圖以不費吹灰之力取代她這一席，對於這樣的手法她很是痛心，但不會屈服，更相信司法會還她清白，只是檢方辦案，在選舉不到一個月的時間，竟然用不周延的事證，公然發布影響選情新聞，讓她到非常痛心。

陳學聖也提到，鄭文燦上任市長後就一直在選舉，將市府的活動場合營造成鄭文燦的競選造勢場合，還致贈白米、禮品，禮品一次比一次更豐富，如今檢方查劉茂群，讓人不禁懷疑檢調單位是否「抓小放大」，縱放鄭文燦，明天將會同黨籍市議員前往桃園地檢署按鈴控告鄭文燦賄選。

聶哲淵也提到，國民黨中央輔選團9月在龜山舉辦與民有約座談會，結束以後發青菜，檢方居然大動作約談涉嫌「賄選」的10多名阿嬤，造成她們的驚恐，檢方明顯選擇性辦案，嚇阻支持者，讓他們不敢表態。