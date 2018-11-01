韓國瑜稱高雄又老又窮 他批：像初見面就嫌「你媽好醜」

2018-11-01 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜近來接連批評高雄、台南與嘉義等民進黨執政縣市都「又老又窮」，卻誇讚苗栗縣「招商成績優異」，引起網友質疑「到底哪些城市不老不醜？」對此，民進黨立委王定宇認為，韓國瑜到高雄選市長，就像初次到朋友家作客，一開口就說「你家家具好舊、你媽好醜」，痛批一個不關心高雄的人講這種話，「根本是在糟蹋在地人」。

王定宇昨（10月31日）在三立《鄭‧知道了》中表示，不論是韓國瑜或是任何跟著批評「又老又窮」的人，「你們在過去這10年、20年，有沒有關心過這個都市？有沒有了解過這都市的發展？你都沒有關心過人家，卻一到人家家裡面，就嫌棄人家臭」。

他說，任何都市再怎麼進步都有不夠的地方，但如果一個從來沒有關心這個地方的人，卻開口批評這都市很糟，就好比去朋友家做客，剛坐下來就嫌對方「你家家具怎麼那麼舊」、「你媽好醜」，直言根本是批評、糟蹋在地人。

王定宇說，以客觀角度來說，南部最沒有資源，拿不到所有中央的關愛，且就是國民黨執政時期，將所有會汙染的重工業都放在南部，這讓他不禁反嗆韓國瑜「你有什麼資格講人家？」

王定宇直指，韓國瑜從來沒有關心高雄過，提出的解決方法每一種都有漏洞，且每次講完引發爭議後，最後都要澄清「我不是那個意思」，現在又到處嫌棄南部縣市又老又窮，王定宇忍不住直說「我家再怎麼需要進步，也輪不到你這個外來的人來糟蹋！」。