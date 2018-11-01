陳歐珀派人下辯論戰帖 林姿妙總部反譏：對手選情告急

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財（右），今天到林姿妙競選總部下戰帖，由發言人黃定和（中）收下。（記者江志雄攝）

2018-11-01 16:43

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀指控國民黨競選對手林姿妙子女經營的益興礦業破壞山林，罔顧居民生命財產安全，今天派員到林姿妙競選總部「下戰帖」，要求公開辯論；林總部反批陳歐珀選情告急才出此下策。

益興礦業位在蘇澳白米溪上游，林姿妙2名子女在這家公司擔任董事，民進黨質疑林姿妙家族用不正當手段獲取利益，陳歐珀提議以宜蘭縣環保政策當主題，邀請林在7天內參加辯論，共同接受選民檢驗。

今天下午3點，民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財代表陳歐珀，赴林姿妙競選總部遞交辯論會邀請函，由林總部發言人黃定和收下，邀請函寫著「陳歐珀邀請貴候選人（即林姿妙）派出全權代表共組籌備小組，籌辦政策辯論會，選民有檢驗候選人的權利，候選人則有接受檢驗的義務，相信貴候選人不會蔑視宜蘭鄉親，逃避應盡義務。」

林姿妙競選總部回應，民進黨負面選舉未停止前，不參加辯論會，黃定和補充說，兩年前宜蘭縣區域立委選舉，有8人參選，其中7人希望辦理辯論會，唯獨陳歐珀逃避，這次宜蘭縣長選戰，陳歐珀因選情不佳，要求與林姿妙辯論，對於這種雙重標準做法，他們無法認同。

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