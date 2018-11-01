陪議員候選人車隊掃街 林右昌：「韓流」冷颼颼更愛陽光

2018-11-01 18:25

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌今天陪同爭取連任的基隆市安樂區議員候選人洪森永車隊掃街，對於對手國民黨基隆候選人謝立功今天到高雄與韓國瑜合體，林右昌說，「韓流」冷颼颼，相信不會有什麼人喜歡，相信大家都喜歡陽光，不喜歡寒流。

林右昌今天陪洪森永冒雨展開2小時的車隊掃街，他說，基隆市民要的是看見基隆的進步建設和發展，做好市政，讓基隆市民有感，遠比什麼都還重要，也相信不會有市民只想聽政治口水，感謝洪在施政上給予大力的幫忙，共同為市民創造福祉，呼籲大家票投有建設的市長，以及用心為民服務的好議員。