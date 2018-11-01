立院初審 新增4種防逃機制

2018-11-01 16:10

〔記者謝君臨／台北報導〕防逃機制法規出現新變革！立法院司法及法制委員會今審查「刑事訴訟法」條文修正案，針對替代性羈押相關條文，初審通過立委周春米所提的修正動議，條文明定法院許可停止羈押時，被告除須向指定機關報到，另新增接受適當之科技設備監控、未經許可不得離開特定區域、不得就特定財產為一定之處分、分交付護照及旅行文件等。本案將交由黨團協商。

針對刑訴法第116條之2修正條文，時代力量立委黃國昌於審查時強調，防逃機制需強化，就現行實務而言，我們的替代性羈押方案仍處於石器時代，法官裁定被告須定時向特定派出所報到，但派出所不具防逃機具、設備，具有風險；黃國書指出，此修正案社會責任重大，他希望儘速三讀通過，甚至從今天就開始施行。

黃國昌表示，此條文修正通過後，將授權法官多元替代性羈押方案，目前僅有一個問題，就是此修正案三讀通過後不溯及既往，但接下來的法律效果為何？應該清楚地讓大家知道。

黃國昌舉例，比如說慶富案讓陳慶男交保的法官，他覺得很不妥，只是限制住居到派出所報到，根本是開玩笑，等到這個法生效後，他是否可以馬上重新裁定，不會有法律溯及既往的問題，還是法官必須受到他先前的裁定所拘束，只能繼續用石器時代的警局報到制度，來確保犯嫌不會落跑？

對此，司法院秘書長呂太郎回應表示，在現行法規之下，如果法官認為原來的處分不足以達到處分的目的，本來就可以更正、調整，如果將來在施行法裡面，就特別的法律明文處理，是可以的。

修正條文明定，法院許可停止羈押時，得命被告定期向法院、檢察官、戶籍或限制住居所在地之警察機關報到，並接受適當之科技監控，未經法院或檢察官許可，不得離開住、居所或一定區域，也不得就特定財產為一定之處分，須交付護照、旅行文件或通知主管機關不予核發護照、旅行文件，前項各規定得依聲請或依職權變更、延長或撤銷。