游祥耀控時力抹黑 按鈴告黃國昌、徐永明

2018-11-01 16:37

〔記者林欣漢／基隆報導〕時代力量之前列出藍綠兩大黨提名曾涉貪汙賄選等官司記錄的議員候選人名單，基隆市議員游祥耀也因為妨害公務官司榜上有名，他認為，在選舉敏感時刻被抹黑，今天在律師陪同下，到台北地檢署按鈴控告時代力量黨主席黃國昌、立院黨團總召徐永明，涉嫌違反選舉罷免法，意圖使人不當選及加重誹謗罪告訴。

對此，時代力量黨團聲明說，國、民兩黨以及無黨籍、小黨的市議員候選人涉案紀錄，均採自公開可見的判決資訊，與事實相符，可受公評。

游祥耀指出，黃國昌、徐永明9月20日召開記者會，公布國民兩黨提名涉及貪污、賄選的縣市議員候選人名單，他也在名單上，但他的罪名妨害公務，是因為舉發前基隆市長張通榮酒駕關說，跟地方法院駐衛警發生推擠才有的，與貪污一點關係都沒有。

游祥耀說，時代力量發現錯誤後，隔天有更改將他的名字移除，但錯誤言論的傷害已經造成，原始名單早在網路上流傳，讓一般不知情的民眾誤認，對他造成莫大名譽受損，也嚴重影響連任選情。

9月26日游祥耀還到立法院開記者會，要求黃國昌、徐永明應出面澄清並道歉，游祥耀說，黃、徐兩人至今仍置之不理，為捍衛自身清白，以正視聽，他決定提出違反選舉罷免法意圖使人不當選的告訴。

時代力量說，之所以會把游祥耀資料撤下，理由是黨團認為以妨害公務來作為集會遊行的處置手段並不恰當，然對客觀事實沒有影響。記者會及相關圖文的訴求很清楚，要求國、民兩黨應堅守清廉價值，涉及刑事訴訟甚至判決確定者，不應該再以政黨名義提名參選。

時代力量指出，很遺憾地，公布名單後，據媒體報導，民進黨僅有黨團成員輕描淡寫地回應：「民進黨提名本來就有排黑條款，一切就依照排黑條款來處理。」時代力量黨團對此回應表示遺憾，也請民進黨不要用此移轉提名貪污賄選議員的焦點。

時代力量強調，名單公布之後多次呼籲國、民兩黨主席應出面說明，在此再度呼籲國、民兩黨主席要向國人說明，為何兩黨仍提名了104名涉案的縣市議員候選人參與地方選舉。