韓國瑜嗆屁股毛還沒長齊 基進黨回嗆「我的鬍鬚就比你的頭髮多」

2018-11-01 15:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「不准政治抗議請願」說法急轉彎，今天回應媒體時，又出現「屁毛說」，基進黨則痛批，如果捍衛言論自由需要脫褲比毛，基進黨完全接受這個挑戰。

韓國瑜今天針對他當上高雄市長、將禁止政治遊行的說法出現轉彎，再度解釋說，他不會禁止，也不可能明文規定，但會道德勸說。

韓國瑜激動的說，自從參選高雄市長以來，「民進黨大大小小老的，連『屁股毛都還沒長齊』的議員候選人都要道歉，自己真的不懂，他要打造高雄首富，但民進黨的高雄立委與議員都反對，他們應該要認同打造高雄首富，現在居然反對，根本是腦袋壞掉了。」

對於韓國瑜爆出狂語「屁毛說」 ，基進黨高雄市議員候選人李欣翰說，韓國瑜或許剛南漂，不了解高雄，但請他入境隨俗、用心觀察高雄，不要連基進黨和民進黨都分不清楚。

李欣翰指出，昨天唯一批判韓國瑜搞戒嚴的高雄市議員候選人，就只有基進黨。請韓國瑜站出來為抹黑基進黨道歉！

基進黨市議員候選人洪正向韓國瑜嗆聲說：「如果捍衛言論自由，需要脫褲子比屁股毛，基進黨完全接受這個挑戰。」

洪正向韓國瑜下戰帖說：「如果選舉真的要選到這樣，什麼垃圾話都敢說，請韓國瑜公佈時間地點，我完全奉陪。光是我的鬍鬚就比你的頭髮多，到底是誰毛沒長齊！」