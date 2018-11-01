境外資金流入企圖影響選舉 法務部正在清查30多件

2018-11-01 14:41

〔記者李欣芳／台北報導〕今年九合一大選將於本月24日投開票，行政院長賴清德今天指出，這次選舉有別於以往的特殊性、挑戰，包括公投案與選舉同時舉辦、境外資金流入試圖影響選舉、幫派或團體以政黨名義滋擾社會秩序、假訊息快速傳播產生負面效應。法務部次長陳明堂表示，目前境外資金流入試圖影響選舉，檢調正過濾的案件有30多件，但細節因偵查不公開，不便說明。

據透露，目前傳出有中國資金的匯入，疑支持特定候選人，境外資金介入方式之一，是落地招待選民到中國旅遊，檢調目前過濾的案件，就有不少是中資或港資。

行政院今天上午召開院會，賴揆聽取內政部與法務部的「治安維護工作執行」報告以及「查察賄選及防制暴力工作」報告後做以上表示。

賴揆說，年底九合一選舉已進入倒數計時階段，面對各界對杜絕賄選、選賢與能的高度期待，檢、警、調、廉政、政風機關均應全力投入選舉查察工作，彰顯政府查賄的決心，並請各機關須提高警覺，運用已建立的檢警情蒐聯繫通報平台，聚焦打擊並迅速檢肅到案。

有關境外資金介入選舉，陳明堂受訪表示，目前境外資金還在查證中，因偵查不公開，細節不能講，目前有30多件情資來源，正在仔細查證、過濾中。

媒體追問是否有中資的介入？陳明堂說，目前只能說有境外資金的流入，至於有多少從中國大陸過來，目前不能證實，還在查證中，因為它有一些流通性，可能從甲地、乙地到丙地流通， 必須要等偵查完結才能說明，否則會引起某種程度的困擾。

不過，陳明堂下午進一步接受本報訪問時坦言，以往選舉不明境外資金的流入是比較少，最近情勢有一些敏感，流入的境外資金比較多。