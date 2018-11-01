被告在囚車聊天串供 黃國昌質疑隔離訊問形同虛設

2018-11-01 15:56

〔記者謝君臨／台北報導〕長期關注法警過勞、人身安全等議題的時代力量立委黃國昌，今於立法院司法及法制委員會審查法條時，表示有法警向他投訴，指因人力及設備不足，在搭乘警備車戒護人犯來回地檢署與看守所時，實具有危險性；另，檢察官偵查時雖隔離訊問，但嫌犯卻坐囚車聊天串供，要求司法院、法務部等相關單位研擬配套措施。

立法院司法及法制委員會今審查「刑事訴訟法」條文修正案，會中立委黃國昌針對提案新增的89條之1，「執行拘提、逮補或解送，得使用戒具。但被告或犯罪嫌疑人顯無脫逃、自殺、暴行、被劫、被擊或其他擾亂秩序之虞者，不得使用」條文，詢問司法院秘書長呂太郎及法務部常務次長張斗輝。

黃國昌表示，雖然他詢問的內容與該條文屬間接關係，但因有法警向他投訴，因此他特別提問，針對目前法警戒護人犯往來地檢署與看守所，現有的訓練、設備是否能因應危險的突發狀況？人犯在警備車上時，是否有相關安全措施？

對此，呂太郎回應表示，嫌犯經過法警確實「檢身」後，再加上戒具，應可達到保護法警人身安全的程度，除非是有意劫囚，這部分就另當別論，嫌犯在警備車上時，一般來說會上銬扣在欄杆上，會再加強警備車上的安全措施；張斗輝則回應表示，就現有的法警人力而言，確實負擔沈重，具有危險性。

另，黃國昌說，有法警私下椰榆，指檢察官偵查時雖然對被告採取隔離訊問，但因不同被告都坐同一班囚車，早在囚車上聊得不亦樂乎，該串證早就串好了，隔離訊問形同虛設，要求司法院、法務部等相關單位研擬配套措施。