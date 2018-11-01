網傳陳其邁穿裙挺同志 她曝真相是呼籲終止性暴力

2018-11-01 14:17

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄選情緊繃，網路上出現一張民進黨高雄市長候選人陳其邁、民進黨立委段宜康等人參加婦女團體活動的穿裙照，並指出綠營為了挺同志穿裙子。對此，民進黨立委李麗芬在臉書指出，這是她在2015擔任台灣展翅協會秘書長時，邀請陳其邁、段宜康等立委，用穿裙跳舞的方式聲援遭受性暴力的婦女。穿裙子是為了體會女性遭受的不安全感。聲援女性的行動卻成為有心人士攻擊的手段，用惡意言論與錯誤的資訊扭曲其邁委員支持婦女的作為。

高雄市長選情升溫，加上挺同、反同公投也將與年底選舉一起進行，挺同、反同雙方都強力動員。網路上傳出一張陳其邁、段宜康等立委、議員穿裙子的照片，稱綠營為了挺同志穿裙子。

李麗芬說，這場2015的活動目的是要終結對女性的暴力，要跟台灣以及全球各地遭受性暴力、性侵害的女性站在一起。身為女性，她很感激當初幾位委員跟議員願意力挺婦女議題，她更認為在性別意識上，其邁委員遠勝於國民黨候選人韓國瑜。陳其邁絕對會是一位更關心女性的高雄市長。

李麗芬說，網路訊息紛亂，連一張力挺女性的照片都能在有心人操作下成為惡意攻擊的手段。她強烈譴責刻意傳播假消息的行為。希望所有願意保護女性、終止性侵的人一起來杜絕假消息並協助澄清，維護為終止性暴力所做的努力。