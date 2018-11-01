反暴漲 鄭朝方開支票：上任縣長10天內凍漲&調降地價稅

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天公開喊話，他當選，10天內召開地評會，不僅凍漲地價稅，還要調降。（記者黃美珠攝）

2018-11-01 13:36

［記者黃美珠／竹縣報導］民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天號召全縣反地價稅暴漲鄉親一起向縣府抗議，當場他甚至直接喊出：只要當選，他上任10天內就召開地價評議委員會，不僅凍漲、還要調降地價稅，希望藉此「接地氣」，爭取勝選。

鄭朝方說，只要他當選縣長，上任後第1件事情就是「把地評會用公開透明專業的方式來召開」，真正落實公平正義且保障大家的權益。

其次，上任後10天之內要召開地評會凍漲且調降地價稅！且說到做到！當選一定凍漲地價稅且調降。

鄭朝方抨擊縣府團隊說，大家看全台灣每1個縣市都不會與民爭利。這次地價稅調降最多的就是宜蘭，總共調降了42％，新竹縣卻暴漲了25％。

過去9年新竹縣福利刪減、建設無感，縣長邱鏡淳卸任前又暴漲地價稅，鄭朝方問邱鏡淳「你這不就是搶大家的錢嗎？」

他轟國民黨對手楊文科「自導自演」，帶頭抗議自己擔任地評會主席所通過的地價稅（正確應是公告地價），在第1時間又自己抗議自己，實在是演太大了。

他說楊陣營最近又做了1個政治的假動作。因為地價稅（公告地價）在今年年初依法公告後，稅捐局就必須依法執行。（他們）再經過議會、再經過1次的縣政府（抗議陳情），這是政治的假動作，沒有辦法來解決這個問題。

鄭朝方說，同樣演很大的還有徐欣瑩團隊的姊妹後援會會長徐柑妹。她同時曾是邱鏡淳的副縣長，不知道她在過去這麼多年來在縣府團隊，同樣的地價稅也是一直在漲，也是暴漲，她有立場代表徐欣瑩說話嗎？

鄭朝方陣營今天早上率領支持者、以及陳情抗議的地主們在縣府大門前，用召開記者會的方式向縣府表達抗議。

除了該黨的縣議員候選人張珈源、王誠緯，無黨籍的縣議員候選人林祺軒、陳信溢、范光禮，以及竹北市代候選人蔡蕥鍹等也都到場聲援。

鄭朝方競選總部發言人周江杰，去年因反對調降房屋稅非自用住宅部分的稅率，而跟進勞動黨前任縣議員高偉凱的辭職動作，2人一起請辭，他這次全力輔選主張凍漲且調降地價稅的鄭朝方。

周江杰說，因為當過縣議員，所以最了解縣長邱鏡淳最會在火燒屁股時，才一次改革到位。

邱鏡淳所會的改革、追求的公平正義，就像刪除老人年金、營養午餐，1句話就刪掉了！這次提高公告地價、漲地價稅也一次到位！

他還抨擊，新竹縣地價評議委員會是黑箱作業，就連議會在地評會內的代表、縣議員張志弘也都這樣說。

周江杰說，他曾想聽一下他的陳情人所說的事情有沒有受到政府重視，但是「各位鄉親啊，不可以啊！我是議員喔，被縣府地評會的人請出去」，說這個會議是不公開的。

周江杰提醒在場者，手上的地價稅稅單就是被像這樣子的委員會決定了大家的公告地價、決定了大家要繳的錢，「你們現在還要相信國民黨的政府會幫你解決問題嗎？」就連邱鏡淳都已經說在法律面他也沒有辦法了！

所以現在鄭朝方陣營希望可以跟中央協調，明年儘快解決這件事情，否則到了明年11月、鄉親要繳的地價稅金額，一樣還是現在手上稅單的價格。

相關影音