立院初審通過防逃相關法規 呂太郎：修法頗具意義

司法院秘書長呂太郎認為，本次刑事訴訟法的修正頗具意義。（記者黃欣柏攝）

2018-11-01 13:22

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查「刑事訴訟法」條文修正案，通過社會非常關注的防逃相關規定，在人權保護上，授權執法者在拘提、逮補或解送嫌犯時，得視情況使用或解除戒具，並把上訴的期間從10天延長至20天；在條文修正上，將「推事」一詞改為憲法用語中的「法官」，並將檢察機關「去法院化」；司法院秘書長呂太郎表示，本次刑訴法的修正，頗具意義。本案須送黨團協商。

呂太郎表示，今天刑訴法修正有幾個重點都很有意義，第一是把「推事」一詞全部改成「法官」，推事指「推求事理」，但憲法沒有「推事」用語，透過修正以符合憲法規定；此外，針對組織名稱的改變，因檢察署現已不掛「法院」，特偵組也已廢除，因此司法院配合修正。

再者，有關人權保障部分，包括上訴期間適度延長，將目前的十天改為廿天，與民事、行政判決一樣，讓當事人有更充分的時間來寫上訴書。另，配合兩公約有關人權的相關規定，明定當事人有語言或其他障礙時，必須使用通譯。

呂太郎說，今天也通過社會非常關注的防逃相關規定，目前有關防逃的處分過於簡略，以致於有些被告在審判、偵查，甚至判決確定後逃亡，造成判決意旨沒辦法完全落實，本次修法有把如何防逃的相關規定給納入。

另也修正一些要點，針對執行拘提、逮補的人員，授權他可以使用戒具，但如果嫌犯顯無傷人、逃亡之虞，就不必要，讓執法人員在執行公權力的情況下，也兼具人格尊嚴與人身安全，這也是非常有意義的條文。