選戰倒數 考試院：11/8起機關首長人事權依法凍結

九合一選舉將近，考試院今天表示，11月8日起機關首長人事權依法凍結。（資料照）

2018-11-01 13:33

〔記者劉力仁／台北報導〕九合一選舉將近，考試院今天表示，為了避免機關首長更動時，乘機大量安置人員，影響機關人事安定，11月8日起機關首長人事權依法凍結。

考試院表示，依公務人員任用法第26條相關規定，各機關首長於下列期間，不得任用或遷調人員：「民選首長，自次屆同一選舉候選人名單公告之日起至當選人名單公告之日止。但競選連任未當選或未再競選連任者，至離職日止。」、「民意機關首長，自次屆同一民意代表選舉候選人名單公告之日起至其首長當選人宣誓就職止。」、「地方政府所屬機關政務首長及其同層級機關首長，於民選首長競選連任未當選或未再競選連任時。」

考試院表示，依中央（各地方）選舉委員會工作進行程序表，人事權依法凍結起始日分別為，各直轄市長為11月8日；各縣（市）長、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、直轄市（縣〈市〉）議會議長為11月13日；各鄉（鎮、市）民代表會、直轄市山地原住民區民代表會主席為11月18日。

此外，直轄市、縣（市）政府所屬機關政務首長及其同層級機關首長（人事、主計、政風及警察首長雖屬常任人員，為期人事整體衡平，亦須受限），於直轄市長、縣（市）長競選連任未當選或未再競選連任時，自次屆該項選舉當選人名單公告之日（暫訂11月30日）起至當選人宣誓就職止，不得任用或遷調人員。