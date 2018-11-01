質疑魏明谷夫婦錢財來源不明 黃文玲再踢館籲對質

魏明谷競選總部發言人謝明甫（右）與游琦俊律師（左），對黃文玲提出違反「公職人員選舉罷免法」與「毀謗」等罪提出告訴。（記者陳冠備攝）

2018-11-01 13:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣長魏明谷及妻子劉慧如兩人存款一年增加1310萬，無黨籍彰化縣長候選人黃文玲，質疑兩人錢財來源不明，並影射劉慧如有喬人事之嫌，魏明谷競選總部今日赴台灣彰化地方檢察署採取法律行動，對黃文玲提出「加重毀謗」與「意圖使人不當選」告訴，申告一半黃文玲突然帶著助理拿著「縣長夫人炒股、道德瑕疵、錢從哪裡來」標語來踢館，要求劉慧如當面對質，現場氣氛尷尬，雙方各自表述後不歡而散。

魏明谷競選總部今日由發言人謝明甫，以及游琦俊律師，代表魏明谷縣長以及縣長夫人劉慧如赴台灣彰化地檢署黃文玲提出違反「公職人員選舉罷免法」與「毀謗」等罪提出告訴，並在現場召開記者會發表聲明，

謝明甫表示，劉慧如無不當增加財產、絕對公開透明，喬人事喬事情、在官邸接見局處首長並聽取業務等行為都不是事實，另外縣長與夫人股票交易皆附上交易紀錄，並依照《公職人員財產申報法強制信託》規定，一切依法申報公開透明，認為黃文玲應盡查證義務，卻利用媒體報導方式，規避查證，並不當連結兩人存款增加一事，非常不適當，面對對手抹黑決定採取法律行動望遏止選舉歪風。

不過謝明甫申告按鈴到一半，黃文玲卻突然現身，劈頭即問「夫人怎麼沒有來？要求對話卻沒見人？要告我直接對話比較快啊」，黃文玲認為這些是登載公告的資料，如果亂提告涉及污告，未來一定依法究辦！