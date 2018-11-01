各陣營圍剿黃偉哲 全力攻擊大創案

黃偉哲今日再次澄清大創案。（記者邱灝唐攝）

2018-11-01 12:46

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市長選戰越演越烈，大創案更成為各陣營緊抓不放的議題。國民黨立院黨團、國民黨台南市長候選人高思博、無黨籍台南市長候選人蘇煥智和林義豐今日皆攻擊大創案，而綠營也全員動起來反擊指控。

國民黨立院黨團今日召開記者會，播放大創供應商、億豐富負責人葉啟中隔海控訴影片，指控黃偉哲的立委辦公室前主任曾碧珠向他收3千萬換取中國保養品證照，結果證照卻是假的而事後更推說不認識，涉嫌詐騙；高思博今早則到台南地檢署遞狀控告黃偉哲「誣告」，反擊黃對他提告違反選罷法、加重毀謗等罪，更抨擊黃偉哲該把大創案說清楚，與立院黨團形成南北夾擊之勢。

此外，無黨籍候選人也各有動作。蘇煥智今日以「通吃紅藍綠，在中國你靠誰」為題召開記者會，強調黃偉哲在前總統馬英九執政時期仍敢向經濟部施壓關說，而關說的內容又是廠商在中國的生意，身為民進黨籍的立委能夠「紅藍綠」通吃，真是個夠力的「老實人」；蘇強調，大創案不是單純的詐欺案，是有明確證據的官商勾結弊案。

林義豐則在今日前往南檢，按鈴申告民進黨籍立委郭正亮，意圖在政論節目上以不實言論使他不當選；隨後，林再抨擊黃偉哲在大創案中涉嫌關說，應該退黨退選且向全民道歉，如此才能保住民進黨清廉的招牌。

面對各陣營的圍剿，綠營也全員動起來澄清回應。黃偉哲表示，時任行政院副院長張善政指示不需對大創「一事兩罰」，亦及衛福部處罰後，經濟部無須再禁止輸入，但經濟部仍憑藉自身對法令的了解，並未遵從長官的指示，何況是立委的協調會；黃陣營發言人郭國文則反擊藍營立院黨團，不斷把通緝犯的說法當作「聖旨」，並進行抹黑攻擊，要不要直接找葉啟中當高思博的競選總幹事。

對於蘇煥智的質疑則由民進黨南市黨部回應。市黨部反嗆，蘇煥智當年去中國販賣農產品是否也拿著台胞證?反觀黃偉哲至今從未去過中國，也沒有申請過台胞證，卻說黃「通吃紅藍綠」，實在是相當荒謬；市黨部強調，蘇煥智在離開民進黨以後，不斷用毫無根據的事由抹黑昔日同志，實在是為選舉失去了理智。

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