傷口疼痛整晚睡不著 賴香伶寫紙條感謝各界關心

昨遭攻擊受傷的北市勞動局長賴香伶親筆寫紙條，「謝謝大家的關心，目前傷勢已穩定許多，請大家放心」。（記者楊心慧攝）

2018-11-01 12:21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市府勞動局長賴香伶昨下午遭民眾李明彥持鋼筋闖入局長室攻擊，額頭傷可見骨，原本預計今天應可出院，但北市勞動局表示，賴香伶傷口疼痛，整晚睡不著，今將繼續留院治療觀察，賴香伶也親筆寫紙條感謝大家關心。

北市聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌表示，賴香伶情緒穩定，但昨晚沒睡好，明天早上將幫賴香伶換上人工皮，術後就會讓她出院。

勞動局今上午在市府說明賴香伶的狀況，勞動局副局長陳惠琪拿出賴香伶手寫的紙條，上面寫著「謝謝大家的關心，目前傷勢已穩定許多，請大家放心」，陳惠琪表示，雖發生遺憾的事，但賴局長仍相當堅強，相信她傷勢穩定後，依然會回到工作場域、依然會為勞工朋友奮鬥，不會因這件事退卻。

傳出賴昨晚因傷勢疼痛，整晚睡不好，勞動局機要秘書常建國表示，賴局長的傷勢如預期的疼痛、腫脹，但請大家放心，她仍相當堅強。

李明彥熱衷替基層勞工爭取權益，過去曾多次到勞動部、北市勞動局陳情。勞動部表示，李曾為中油公司加油站派遣員工，與中油有勞資爭議，他認定中油為規避雇主責任而有「假承攬、真僱用」的情況，多次檢舉，勞動局也派員實施勞檢，也發現確實有違法情勢，也依法辦理裁處。

常建國表示，由於體制的關係，可能結果無法滿足李明彥的期待，但終究不能因為體制的問題，用暴力的手段加諸在局長身上，這件事不會鄉愿，將追究他的法律責任。常建國說，其實這並非第一次發生，今年也有勞檢處的勞檢員在實施勞檢後遭不明人士毆打，如今還在法律程序中。

常建國指出，在李犯案前，賴局長還與兩名科長討論自然人承攬發生死亡職災的案子，無論是自然人承攬、派遣，都有制度上的問題，值得大家正視，但該要追究的還是會追究。

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