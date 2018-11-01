立委PO影片指侯友宜三重造勢冷 蘇貞昌：強勢動員禁不起檢驗

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天早上前往汐止金龍市場、忠孝市場掃街拜票，懇請支持者用選票支持，讓他為新北市做事。（記者俞肇福攝）

2018-11-01 12:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜前天舉辦三重全區里鄰座談會，超過千名鄰里長到場，不過民進黨立委段宜康昨天在臉書曝光一段現場影片，畫面中台上高喊「侯友宜凍蒜」，但台下反應冷清；民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天表示，光用資源或權勢運作來的場沒有感情，虛張聲勢禁不起檢驗。

侯友宜前天直搗綠營鐵票區三重，爭取里鄰長支持，三重區共有119里、2555鄰，國民黨新北市黨部主委李乾龍受訪表示，三重區里長幾乎全員到齊，連民進黨籍里長也有來了3、4人，鄰長也有1000多人到場。

民進黨立委段宜康昨天在臉書貼出一段影片，畫面中台上高喊「侯友宜凍蒜」，但會場後方觀眾沒有跟著喊口號，反應冷清，段宜康寫到「侯友宜在三重的場子。你們這些被動員來的人，很不敬業吔！」還對侯友宜諷刺喊話「你怎麼不找我去？我去了，至少會幫忙喊一喊呀！」

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天到汐止金龍市場拜票時受訪表示，其實大家都知道，光用資源、或用權勢去運作來的場，是沒有感情的，感情是不能勉強的，有時候虛張聲勢，禁不起檢驗，從影片裡就看得出來，沿路來有很多的虛張聲勢。

蘇貞昌表示，新北由國民黨執政已經13年了，行政資源在人家手上，又一直違反行政中立來助選，他當然是蠻吃力的，仰攻並不簡單。可是他參選以來，一步一步努力，確實看到民眾越來越強的反應，讓他很有信心，也呼籲民眾11月24日一定要出來投票，做出改變。