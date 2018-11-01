指龜山古蹟淪廢墟 候選人籲鄭文燦兌現承諾

2018-11-01 12:43

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長候選人朱梅雪、市議員候選人牛煦庭今天連袂到市府廣場陳情，抗議文化局雖然將「龜崙嶺鐵道橋遺構」指定為市定古蹟，但未善盡保護責任，導致古蹟淪為廢墟；文化局則發出新聞稿表示，文化局已經完成古蹟調查研究暨修復計畫，民眾可以透過局網下載，更瞭解桃園的文化資產。

文化局指出，「龜崙嶺鐵道遺構」橋體由公路總局第一區養護工程處中壢工務段進行保養、檢測及維修，龜山區公所進行野溪清疏事宜，因道路下方有臨山坡地河道經過，古蹟周邊環境維護不易，已函請權管單位進行改善；後續由龜山區公所協調水務局後，規劃進行環境巡查及野溪之清疏，以維護溪流暢通。

朱梅雪說，「龜崙嶺鐵道橋遺構」是清朝劉銘傳時間留下來的鐵道橋樑基座，極具歷史意義，於2008年指定為市定古蹟；但走訪現場才發現古蹟沒有規劃入口、安全便道與指示牌，還要借道私人工廠、徒手攀才有辦法進入；到了現場才發現古蹟周遭堆滿廢棄物、垃圾與碎玻璃，蚊蟲亂飛，溪流旁甚至看見暗管排放污水。

朱梅雪表示，市長鄭文燦也於2016年10月允諾「邀請公路總局召開專案會議，強化管理機制，並改善周邊河川整治、景觀與標誌等工作」，然而2年過去，沒有任何改善甚至惡化，呼籲鄭文燦兌現承諾，把龜山的文化找回來。

牛煦庭表示，龜山龍壽地區不僅有「龜崙嶺鐵道遺構」，還有乙未抗日古戰場遺跡，市府推動「一鄉一特色、一村一亮點」，這些都是龍壽地區的特色、亮點，保存、規畫得宜可以為地方找到新的活動；以往民進黨政府最重視台灣歷史發展，只可惜市府好大喜功，只喜歡表面活動，放任地方文史工作者仍然孤軍奮戰，市府對古蹟處理的態度是隨便、敷衍的。