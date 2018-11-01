法扶會14週年 蔡英文承諾挹注更多政府資源

2018-11-01 12:34

〔記者溫于德／台北報導〕法律扶助基金會2004年成立至今14週年，今起舉辦為期3日的「2018法律扶助論壇」，總統蔡英文稍早致詞肯定法扶會努力，並承諾將挹注更多政府資源支持法扶發展，讓台灣追求公平正義、捍衛人性尊嚴與保障人權的堅持，給全世界看見。

法扶會新聞稿指出，本次論壇設定主題為「拓展法律扶助新視野也」，共邀請美國、加拿大、巴西、英國、荷蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、印度、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼、緬甸、蒙古等國家或地區的法扶相關組織代表參加，

各國將針對「主動尋找目標客群」、「以弱勢需求為中心的律師服務」、「跨界連結與社會資源整合」、「針對特定族群的法律扶助」等4大議題進行國際間分享與交流。

先致詞的司法院長許宗力說，面對全球化浪潮，跨國勞工、婚姻、旅遊、移民，已成常態，法扶工作也將面對跨越國界的挑戰，不同國家的法服機構間彼此的互助合作，將是不可避免的趨勢。

許宗力期許法扶會可以藉由本次論壇，促成與國與國之間的對話，建構未來合作平台，讓全球的法律扶助工作者，彼此分享珍貴的扶助工作經驗，從而拉升整體扶助工作品質。

稍後致詞的蔡英文則說，對於勞工、婦幼、身心障礙者、原住民族及勞工移民等弱勢族群而言，司法就是一道高牆，而台灣法扶會經過14年來的努力，逐漸深入人民的心中；蔡強調，法律扶助的工作是社會安全網的一環，盼透過與社福團體合作，可以扶助每一個需要幫助的民眾，讓司法高牆逐漸消失於無形。