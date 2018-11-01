造勢台上熱、台下冷 侯友宜駁：在場者能感受滿滿熱情

國民黨新北市長候選人侯友宜今天上午至板橋區興隆市場掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

2018-11-01 12:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕立委段宜康昨天在網路流傳一則影片，國民黨新北市長候選人侯友宜出席三重區造勢活動時，台上高喊「凍蒜」，台下民眾卻很冷漠。對此，侯友宜今天回應，感謝100多位里長、近2000位鄰長與里民站出來力挺，當天在場的人都能感受到滿滿的熱情。

針對近來頻打告急牌，盼催出投票率，侯友宜表示，他最擔心選舉投票的熱情在看到民調時，大家認為民調還不錯，投票的動力就減少了，他希望支持者與市民幫忙他拉票、催票，如果天氣不好，也要拜託民眾出來投票，讓他有機會能夠替市民服務。

對於網傳三重區造勢影片，台下喊「凍蒜」，台下反應冷漠，侯友宜說，那一場造勢活動感謝100多位里長、將近2000個鄰長與里民站出來挺他，每個人都爭先恐後合照，在場的人都能感受到滿滿的熱情，就像他的家人一樣，有人與他有相同的成長背景，有的是出外人北上打拚，「我跟他們完全沒有隔闔，完全是一條心站在一起」，感謝三重鄉親勇於表態支持。

至於有多位民進黨立委都在流傳影片，侯友宜說：「選舉嘛！其實大家現場看最清楚。」當天也有很多媒體朋友在場，台下每一個人都跑上來與他合照，不管是以里或團體為單位或是個人，大家都很熱情，這一幕是最實在的。