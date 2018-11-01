造勢台上熱、台下冷 侯友宜駁：在場者能感受滿滿熱情

國民黨新北市長候選人侯友宜今天上午至板橋區興隆市場掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

2018-11-01 12:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕立委段宜康昨天在網路流傳一則影片，國民黨新北市長候選人侯友宜出席三重區造勢活動時，台上高喊「凍蒜」，台下民眾卻很冷漠。對此，侯友宜今天回應，感謝100多位里長、近2000位鄰長與里民站出來力挺，當天在場的人都能感受到滿滿的熱情。

針對近來頻打告急牌，盼催出投票率，侯友宜表示，他最擔心選舉投票的熱情在看到民調時，大家認為民調還不錯，投票的動力就減少了，他希望支持者與市民幫忙他拉票、催票，如果天氣不好，也要拜託民眾出來投票，讓他有機會能夠替市民服務。

對於網傳三重區造勢影片，台下喊「凍蒜」，台下反應冷漠，侯友宜說，那一場造勢活動感謝100多位里長、將近2000個鄰長與里民站出來挺他，每個人都爭先恐後合照，在場的人都能感受到滿滿的熱情，就像他的家人一樣，有人與他有相同的成長背景，有的是出外人北上打拚，「我跟他們完全沒有隔闔，完全是一條心站在一起」，感謝三重鄉親勇於表態支持。

至於有多位民進黨立委都在流傳影片，侯友宜說：「選舉嘛！其實大家現場看最清楚。」當天也有很多媒體朋友在場，台下每一個人都跑上來與他合照，不管是以里或團體為單位或是個人，大家都很熱情，這一幕是最實在的。

  • 針對網傳影片指國民黨新北市長候選人侯友宜出席三重區造勢活動時，台上高喊「凍蒜」，台下民眾卻很冷漠侯友宜今天回應，當天在場的人都能感受到滿滿的熱情。（記者賴筱桐攝）

    針對網傳影片指國民黨新北市長候選人侯友宜出席三重區造勢活動時，台上高喊「凍蒜」，台下民眾卻很冷漠侯友宜今天回應，當天在場的人都能感受到滿滿的熱情。（記者賴筱桐攝）