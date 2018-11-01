「虧雞」被勸退選告名嘴 與高思博接棒打「大創案」

2018-11-01 12:21

〔記者王捷／台南報導〕台南市長候選人高思博與「虧雞福來爹」林義豐，今天上午不約而同到南檢按鈴申告，高說，因他批評大創案，遭黃偉哲先提告，他提出誣告反制。林義豐今對名嘴郭正亮提告違反選罷法，但仍批評黃偉哲，林說，郭正亮在節目上要林義豐退選全力輔助黃偉哲，他不滿黃偉哲在大創案中進口核災食品傷害國人，因此堅決提告，在按鈴前後，林義豐與高思博握手。黃偉哲則回應，這是政治干預司法。

國民黨籍候選人高思博說，他提告黃偉哲有兩個重點，第一點他批評黃偉哲趁檢調在選舉期間，躲在檢調背後，因為檢調沒有動作，因此聲稱這件事是「無罪推論」；第二點則是關於大創案，他說的是事實，他認為大創案跟黃偉哲的牛頭牌案，有點類似，有白手套專門替他收錢。

高思博受訪後按鈴申告，林義豐也剛好抵達南檢，他說，他對政論節目的說法感到不滿，名嘴郭正亮要他退選，全力輔選黃偉哲，這是不可能的事，他提到，大創案很早就由監察院函文南檢，他要求黃偉哲要跟全民道歉、退選，才能保全民進黨的清廉招牌，同時林義豐還附上監察院未解密的函文，證實他的說法。

黃偉哲對兩人接棒打大創案，他認為，該案才剛移送司法檢調，國民黨在此時卻拉高層級、政治意干預司法，意圖影響選舉結果。

黃強調，經濟部已發出新聞稿，指出大創發生問題後，時任行政院副院長張善政召集會議指示這件事不需一事兩罰，經濟部無須再禁止輸入，但後來經濟部官員並未遵從長官的指示，由此可見經濟部連長官的話都沒有言聽計從，何況是立委的協調會。

至於網路上瘋傳的監察院函文，南檢指出，因為無法得知真偽，無法對此做出回應。