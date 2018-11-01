台歐BIA遲未啟談 外交部坦言中國壓力無所不在

外交部歐洲司副司長陳欣新出席例會。（記者呂伊萱攝）

2018-11-01 11:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕台歐盟投資協定至今未正式啟動談判。外交部今天回答媒體提問時坦言，確實受到（中國）壓力影響。但外交部也指出，歐盟今年9月發布「連結歐亞」（Europe-Asia Connectivity）策略，歐盟外長投書台媒強調「連結歐亞是時候晉級了」，是相當積極的訊號，我方維持審慎樂觀，持續與歐盟接觸。

台灣與歐盟進行的「台歐盟投資協定（BIA）」談判，去年在次長級經貿對話會議中，成立雙邊工作小組，進行BIA的預備作業，常態性盤點雙方的體制與法規。歐盟今年7月與日本簽訂經濟夥伴關係協定（EPA），也在9月發布「連結歐亞」策略，計劃全面推動歐亞在運輸、數位經濟、能源及人文交流等四大領域連結。但台歐BIA至今尚未啟動談判。

歐盟經貿辦事處長馬澤璉日前對蔡政府執行死刑表達失望時，被問及BIA談判是否可能因死刑議題受到影響？馬澤璉對此指出，BIA談判並不會受到這些因素影響，歐盟不會以BIA談判作為要求蔡政府廢死的籌碼，但歐盟希望後續能與台灣繼續溝通，了解蔡政府未來如何處理死刑議題。

針對台歐BIA遲未有進展，外交部歐洲司副司長陳欣新今天出席例會時說，雙方間有各式架構促進經貿交流，我方也持續透過友我議員與智庫學者推動此案，希望啟談，所有歐洲訪團到台灣時，我方也都向對方表達。

但被問及是否遭到特定國家阻撓洽談時，陳欣新也坦言，中國壓力無所不在，「確實是有些壓力」，不過我方藉由實質議題討論，讓對方了解簽署BIA對大家都是互惠的。也沒有特定國家表達反對態度，我方對此案保持審慎樂觀態度，但很難給出一個具體的啟談時程。

陳欣新也補充說，歐盟今年9月發布「連結歐亞」策略後，歐盟外交及安全政策高級代表暨歐盟執委會副主席費德麗卡．莫格里尼特別投書台媒，強調「連結歐亞是時候晉級了」也說明四大領域，就是「積極訊號」。我方持續接觸，觀察四大領域中哪些部分和我們新南向政策有交集，續推動洽談。