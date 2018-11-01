藍營搬出葉啟中咬大創案 黃偉哲陣營反擊：找通緝犯抹黑

2018-11-01 12:08

〔記者林良昇、邱灝唐／綜合報導〕立法院國民黨團今召開記者會，現場播放大創供應商、億豐富負責人葉啟中隔海控訴影片，指控民進黨台南市長候選人黃偉哲的立委辦公室前主任曾碧珠向他收3千萬元，可以拿到中國保養品證照，結果卻給假的證照，涉嫌詐騙，事後卻說不認識。

對此，黃偉哲陣營發言人郭國文表示，國民黨再度播出通緝犯葉啟中的說法，並以此進行抹黑攻擊，令人質疑國民黨跟葉啟中的關係究竟為何，要不要趕快向檢方自首，提供葉啟中的聯絡管道，讓通緝犯到案協助司法審判；郭抨擊，國民黨既然這麼喜歡將詐欺案通緝犯的話當「聖旨」，乾脆找葉啟中來當國民黨台南市長候選人高思博的競選總幹事。

國民黨團今召開記者會，並請葉啟中的委任律師葉慶元出席，葉慶元播放葉啟中隔海指控的影片，葉啟中在影片中表示，日本大創想要把台灣製造的產品賣到上海大創，曾碧珠知道後，就向他說她老闆實力很好，可以幫忙處理，他就開3千萬元的票給曾碧珠，票也都兌現，但卻收到假的證照，騙了3千萬元對方就拍拍屁股說不認識。

葉慶元表示，上海大創當初要進口台灣化妝品，需要入境檢查證等相關證照，當初曾碧珠向葉啟中表示，很快就可以處理好，還說她們在中國政商關係良好，當事人不疑有他，就委託曾碧珠，曾也跟葉啟中索取3千萬元服務費，裡面有900萬元是公證費用，2100萬元是服務費用。

葉慶元說，曾碧珠在LINE上說得很清楚，她說長官會協助，而曾當時的長官只有黃偉哲；當事人很生氣，因為曾碧珠寄給他的121份證照都在中國被卡關，損失慘重，當事人已有提告，但在台北、新北地檢署被踢皮球，事情到現在都沒進度。

國民黨團總召江啟臣表示，本案提告許久，超過一定時間，令人遺憾的是台北地檢署和新北地檢署互踢皮球，沒有下文，應該向社會給交代，民意代表助理涉嫌收賄，民代應該負責，檢方也要調查是否涉案，而不是視而不見。

國民黨團書記長曾銘宗指出，這案件不是典型的詐騙案件，而是顯示曾碧珠當時的老闆黃偉哲神通廣大，縱橫兩岸，政府當時應該聘請他當陸委會主委，不是選台南市長；黃偉哲不要再推給前辦公室主任，應該站出來講清楚說明白，並退出選舉。

國民黨團首席副書記長吳志揚批評，黃偉哲身為台南的深綠立委，他的前辦公室主任竟告訴人家說在中國有好的關係，表示民進黨一方面阻止兩岸正常交流，一方面綠營的人利用不透明、不方便、不順暢，在中間大賺錢，證實綠營才是兩岸買辦最大的受益者，「我們很看不起這樣的政治蟑螂」，台南市民應看清楚，不要讓別人覺得隨便一個西瓜都選得上。

曾銘宗指出，他們近期會去拜會法務部長、檢察總長、警政署長，要求他們依法辦理，不可以只辦藍不辦綠，應該要依法行政。

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