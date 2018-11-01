講兩岸不同國遭中共追殺 中國青年：為什麼說真話要認錯？

事隔4天，中國知識青年再次上傳新影片，稱自己所有資料都被中共掌握，親朋好友紛紛要他道歉刪文。（圖擷取自Youtube）

2018-11-01 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國知識青年日前到美國旅遊，還透過網路影片發表「台灣絕不能被中國統一」等言論，引起不少回響，不但中國網友破璃碎一地，怒罵他漢奸、賣國賊、台獨份子等，中國政府馬上找到他父母親友、老師，要他道歉刪影片，他嘆：「為什麼說真話要認錯？」

這名剛從蘇州大學畢業的青年最近到美國，其Youtube頻道「Vlog心聲」26日發表評論影片，影片中提到「台灣跟中國是兩個獨立的政府，早就是兩個不同的政治實體」、「台灣人已經有自由了，絕不能被獨裁統一」等言論，引發討論，大批中國網友氣到語無倫次，痛罵他漢奸等語，還揚言他回國後要對他不利。

在當地時間10月31日，這名中國青年再度上傳最新影片，他說影片引發如此廣大迴響，令他始料未及，雖然遭到中國網友謾罵，但是許多台灣網友以及外國華人都正面評價，令他相當感動；青年再次重申兩岸政府客觀上就是不一樣，「習近平能管得到蔡英文嗎？」去台灣就像出國一樣，比去泰國還要麻煩，這些客觀事實都是大家茶餘飯後所會談及的。

除了中國網友謾罵外，中國官方也展開行動，封鎖他微博，還找到他的父母、同學、好友、大學教師等聯繫他，要他認錯道歉，中國公安局要他立即刪除影片。

這名青年對於中國政府的監控能力，感到震驚，竟然短時間就全部找出他的地址、電話、親人、師長等，連他在中國境內曾經的一舉一動都被知曉，行動軌跡都被記錄下來，八成都是街頭上的人臉辨識器追蹤，還有老師聯繫他說，這種是「賣國言論」，青年笑稱，連官都不是的他沒有「賣國」，也無法「賣國」，只有皇帝才能「賣國」。

青年強調，他說的是一個客觀事實，台灣事實上已經獨立了，互相都管不了，沒有辦法改變，要求這些謾罵網友冷靜面對現實，而且刪了也沒用，台灣媒體是自由的，能要他們不要傳播嗎？最後他感嘆，憑什麼說出客觀事實就要被罵，就要道歉，「難道我說出地球是圓的，也要罵我不愛地球？」

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