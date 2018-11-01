丁守中促太平島停止選前演訓 海巡署打臉

海巡署11月21日至23日將在太平島周遭舉行實彈射擊。圖為太平島海巡官兵進行火砲射擊訓練。（資料照）

2018-11-01 11:38

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海巡署11月21日至23日將在太平島周遭舉行實彈射擊，國民黨台北市長候選人丁守中日前呼籲，在選前演習很難讓人不產生聯想，影響兩岸穩定將對選舉造成嚴重影響。不過，海巡署長李仲威稍早在立法院外交及國防委員會答詢時表示，海巡署負責東沙、太平二島防務，照既定計畫進行戰備整備，到目前為止不會改期程。

根據射擊通報，海巡署的實彈射擊為例行演訓，最大射擊高度約12000呎，危險半徑約5海哩。對此，立法院外交及國防委員會今日邀請國安局長彭勝竹、李仲威等人進行業務報告、備詢。

民進黨立委王定宇指出，太平島的演訓不該因為政黨競爭，干擾軍隊或海巡任務，縱使在2013、2014年的地方選舉前，或者2015、2016年的總統大選前夕的年底，都有相關演訓，但當時為前總統馬英九執政時期，是否有人要求海巡署更改演訓時間？

李仲威表示，據他了解是沒有。王定宇隨即批評，要選台北市長的人，竟然呼籲相關單位不能演訓？演訓不該因為選舉進行調整，一旦選舉停止演訓，「（敵人）就用選舉時來打我們，開什麼玩笑？」

李仲威表示，海巡署依照既定計畫進行戰備整備，負責東沙、太平二島防務，到目前沒有改變。

國民黨立委江啟臣則表示，在敏感時機進行砲火演訓，可能引發風險或抗議，例如海巡署在今年8月執行實彈演訓時，就遭越南外交部抗議，相關單位有無做好準備？李仲威表示，海巡署演訓前考量安全，都依規定在45日之前公佈，都會密切關注南海局勢發展與狀況。