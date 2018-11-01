高思博辦萬聖節驚喜派對 老婆化身「周周阿姨」

高思博太太周韻采則扮起「周周阿姨」跟小朋友故事。（圖由高思博總部提供）

2018-11-01 10:21

〔記者蔡文居／台南報導〕10月31日是西洋萬聖節，剛好也是國民黨台南巿長候選人高思博的生日，高思博總部於10月31日晚上舉辦「萬聖節驚喜派對」，邀小朋友一起吃糖、聽故事，高思博太太周韻采則扮起「周周阿姨」跟小朋友說故事，高思博並許下願望，一定要打造台南成為一個「幸福、好成家」的城巿。

參與的小朋友有打扮成蜘蛛人、恐龍…，還有吸血鬼，30多位小朋友在爸爸、媽媽、阿公、阿嬤陪伴下，一起出席這場派對，高思博的太太周韻采則扮起「周周阿姨」，跟小朋友講一個「擔心鬼」的故事。讓原本因選戰充滿嚴肅緊張氣氛的辦公室，充分了小朋友的歡笑聲。

高思博說，10月31日是西洋萬聖節，也是蔣公誕辰，以前過生日氣氛有些小莊嚴，直到當了爸爸，生日變成兒子扮鬼要糖的開心日，讓他不時會思索如何讓大人、小孩都能幸福過生活，進而成了參選台南市長的動機之一，打造一個讓爸爸、媽媽們放心、安心的好成家所在，是擔任台南巿長最首要的標準，也是他的承諾。

高思博説，已故文學家葉石濤說「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」可惜現在的台南，低薪、房價高漲、空污嚴重，讓台南變得不再是一個容易生活的地方，也不再是一個適合成家的地方。