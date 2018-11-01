獨家》德國史塔西檔案局：鼓勵國民黨面對應負的責任

史塔西檔案局近日在官網發文指出，鼓勵國民黨代表團面對其應負的責任，在既定的道路上繼續前進。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-11-01 10:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會主委林峯正今年5月遠赴德國柏林參訪史塔西檔案局，考察德國如何落實轉型正義，國民黨代表團近期也追隨黨產會腳步，至德國拜訪史塔西檔案局。面對曾為獨裁政權的國民黨前來取經，德方近日在官網發文強調，「鼓勵代表團面對其應負的責任，在既定的道路上繼續前進。」

黨產會表示，德國歷經二次轉型正義，處理納粹法西斯、東德共產黨黨國遺緒，台灣晚了德國近30年始追不當黨產，德國聯邦政府成立了史塔西檔案局，典藏大量前東德特務機關的檔案，國民黨面對政治檔案徵集，卻出現抵抗態度。

史塔西檔案局10月24日在官網發表「來自台灣的強烈關注」一文，德方提及，台灣前執政黨、目前立法院最大反對黨中國國民黨的代表團，帶了一長串的問題來參訪史塔西檔案局。代表團特別關注的是開放史塔西和德國社會統一黨（SED）檔案的基礎，以及檔案開放對社會的影響。

史塔西檔案局表示，雙方透過與當年聯邦檔案館、前東德政黨及群眾組織檔案基金會（SAPMO）會長邁納·哈利慈（Angelika Menne-Haritz）教授的交流，針對SED檔案蒐集和早期開放等事宜進行深度的探討。

檔案局負責人楊恩（Roland Jahn）詳細報告，保存和開放史塔西檔案的過程，並回顧開放檔案近30年的歷史。

該文描述，史塔西檔案局與台灣貴賓（指國民黨代表團），就德國1990年代初期和台灣民主化以來的發展之間的異同交換意見。史塔西檔案局強調，「德國從一開始就使人們有機會取得社統黨獨裁政權檔案，這有助於處理過往獨裁統治。」

史塔西檔案局表示，而台灣仍在努力摸索最適切的方向，檔案局負責人楊恩則鼓勵代表團，面對其應負的責任，在既定的道路上繼續前進」。

據了解，我國駐德國代表謝志偉也掌握消息，他向黨產會高層提及，德國對國民黨的鼓勵，真是「一針見血」，因國民黨至今還拒絕承認有「責任」。

本次國民黨訪德代表團的成員，有行管會副主委李福軒、前考選部長董保城等人，董男曾在去年黨產會聽證會上，否認婦聯會為國民黨附隨組織，今年卻隨國民黨代表團參訪德國。

對於史塔西檔案局「鼓勵」國民黨，黨產會發言人施錦芳表示，蔣氏父子退守台灣為鞏固政權強取財產的過程，在黨產會的調查中不斷重複，雖然2000年第一次政黨輪替後，國民黨有返還部分黨產，但這只是九牛一毛，這10多年來政黨的經營，還是繼續仰賴黨營事業及變賣黨產的收入。

施錦芳強調，國民黨不能完全無視民主社會政黨的公平競爭，期待國民黨能真心面對，並願意卸下黨產的魔戒，和其他政黨一樣靠台灣的民心去取得政權，這才是國家之福。

促轉會發言人葉虹靈表示，德國處理轉型正義經驗，對於前東德共產黨等政黨所持有政治檔案，須向社會大眾公開，國民黨在威權統治時期掌握國家機器，至今仍許多機密黨史資料未公開，未來都應公開納入國家典藏。