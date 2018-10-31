收到「為民喉舌」匾額 時力議員候選人要鄭文燦收回

收到「為民喉舌」匾額，時力議員候選人劉祐龍請鄭文燦收回「禮物」。（劉祐龍競選辦公室提供）

2018-10-31 23:50

〔記者李容萍／桃園報導〕時代力量中壢區市議員候選人劉祐龍競選總部，10月31日收到桃園市政府人員送來匾額，上面寫著「為民喉舌」4個字，劉祐龍表示，這個為民喉舌的匾額來得莫名其妙，質疑這是市府拿市民的納稅錢做鄭文燦自己的人情，11月1日他將拿著匾額到鄭文燦的公開行程，當面請鄭市長收回這個「禮物」，並強調他不需要這個匾額，也會「為民喉舌」。

對此，市府秘書處處長顏子傑表示，市府以市長名義贈送每一位市議員參選人中堂 ，這是慣例、禮貌與祝福。這次全市市議員候選人共130人，在製作過程不僅邀請桃園市優秀的書法工作者，逐一書寫，不但可以推廣書法藝術，也是對於所有議員候選人的尊重，讓祝賀不流於形式，也不像一般印刷一樣隨便。

顏子傑還說，劉祐龍若要婉拒，可以不收，但是，本人現場簽收了，事後卻照相公開貼臉書，再來編故事批評、揶揄，製造選舉話題，這種行為是否厚道、成熟，外界可以公評。

劉祐龍認為，針對桃園藻礁的議題，鄭文燦噤聲不語，愧對「為民喉舌」4個字。桃園市的市民不是新潮流的小弟，請鄭市長硬起來為藻礁發聲。

劉祐龍「劉祐龍 力挺中壢」臉書貼文：