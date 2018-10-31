「五合一」違紀 國民黨金門縣黨部報請議處16名黨員

2018-10-31 22:40

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨金門縣黨部今天說，考核紀律委員會日前針對16名違紀參選、助選、加入其他政黨及損害國民黨聲譽的黨員做出開除、撤銷及停止黨權等處分決議，將送中央考紀會議處。處分名單包括現任金城鎮長石兆瑉、金寧鄉長陳成勇、金湖鎮長蔡西湖。

金門縣黨部指出，考紀委員日前開會時強調，一個團體沒有黨紀規範，造成為所欲為、想怎樣就怎樣的行為；要維護黨的聲譽、維持黨的利益，必須對違紀黨員做出適當處理。因此針對「五合一」選舉，視黨員違紀情節輕重，做出不同處分決議。

縣黨部指出，依黨章規定，撤銷黨籍經過3年以上、開除黨籍經過6年以上才可申請恢復黨籍，停止黨權執行期滿，黨權自動恢復。

國民黨金門縣黨部送中央考紀會的處分名單包括：

開除黨籍：汪成華（由教科文預算保障e聯盟推薦，違紀參選金門縣第7屆縣長）、徐銀磯（由親民黨推薦，違紀參選金門縣第7屆第2選區縣議員）、莊旭英（由親民黨推薦，違紀參選金門縣第7屆第1選區縣議員）、蔡春生（由中華民族致公黨推薦，違紀參選金門縣第7屆第2選區縣議員）、許丕肯（由青年陽光黨推薦，違紀參選金門縣金城鎮第12屆鎮長）、林麗芬（由中華民族致公黨推薦，違紀參選金門縣金湖鎮第12屆鎮民代表）、張君玉（加入民進黨）。

撤銷黨籍：謝宜璋（違紀參選金門縣第7屆縣長）、吳伯揚（違紀參選金門縣金城鎮第12屆鎮長）、王國代（違紀參選金門縣金沙鎮第12屆鎮長）、吳有家（違紀參選金門縣金沙鎮第12屆鎮長）、陳文顧（違紀參選金門縣金湖鎮第12屆鎮長）、陳成勇（違紀為金門縣無黨籍參選人陳福海助選）。

停權2年：蔡西湖（違紀為金門縣無黨籍參選人陳福海助選）、陳清寶（多次發言抨擊國民黨及黨徵召金門縣長候選人，違反黨決議、損害黨之聲譽）。

停權1年：石兆瑉（違紀為金門縣無黨籍參選人陳福海助選）。