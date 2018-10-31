國台辦批陳明通「肆意挑釁」 陸委會回嗆「鴕鳥心態」

2018-10-31 20:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦發言人馬曉光今天在例行新聞發佈會上，抨擊陸委會主委陳明通日前在「中國大陸改革開放40年之展望與挑戰」的致詞談話，是大放厥詞、肆意挑釁。陸委會晚間回批國台辦「鴕鳥心態」，並強調國台辦不思改善兩岸關係，更反其道而行，印證其所謂「堅定不移推動兩岸關係和平發展」倡議的虛偽本質。

陳明通日前出席研討會時提到，中國政治改革不僅停滯，近年更出現強人政治等走回頭路的跡象，公民社會發展被禁錮壓抑；言論、宗教信仰、民族文化傳承等各類自由持續被箝制。馬曉光今天抨擊，「台灣陸委會負責人」肆意挑釁，只會進一步升高兩岸緊張對立。

對此，陸委會表示，這是鴕鳥心態批評，中方應重新領悟、體會我方對中國進步發展的客觀期許，勇敢面對其政經社會發展嚴重失衡的問題，跳脫集權專政框架，進行政治改革，落實人民民主監督制衡政府，而非共黨變相強化社會監控來箝制人民。

陸委會也指出，中共當局慣常在台灣選舉前，操作輿論歸責政府、干擾台灣社會；且利用兩岸民間交流平台，單方推動對台措施，意圖迴避我官方公權力。近期以來更在政軍各領域對台極限施壓，其威嚇與統戰分化的兩面手法，嚴重傷害我國家主權及台灣人民權益。

陸委會說，中共片面設定政治前提，中斷兩岸官方互動，今年以來更推出對台31項措施及居住證等加大對台統戰分化，透過樹立統戰樣板，企圖在選舉前破壞台灣社會和諧穩定，介入、干預我民主體制正常運作，台灣人民對此極度反感。

陸委會也重申，中共在台海周邊採取挑釁及對台武力威嚇，才是台海和平及國際秩序的最大威脅與衝突來源；面對當前中國內外部情勢挑戰，北京當局宜謙卑自省，勸籲中共提升民主素養，早日以溝通對話化解分歧，才有助兩岸關係正向發展。