吸睛！ 鄉長候選人請來大咖音樂人「友情相挺」

台東縣蘭嶼鄉長候選人瑪拉歐斯（圖左）與董事長樂團主唱吉董（圖右）交情友好。（圖擷取自瑪拉歐斯臉書粉絲專頁）

2018-10-31 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕大選倒數，各區選將使出渾身解數催票，台東縣蘭嶼鄉長候選人瑪拉歐斯請來重量級「好朋友」助陣宣傳，包括紀曉君、北原山貓、董事長樂團等大咖音樂人，以網路影片聲援，令外界猜測蘭嶼或能有音樂相關產業的新政策。

台東縣蘭嶼鄉鄉長候選人共有4人，包括無黨籍夏曼‧迦拉牧、國民黨謝胡源、無黨籍瑪拉歐斯及無黨籍謝明輝。其中蘭恩基金會執行長瑪拉歐斯自稱「蘭嶼隊長」，首度投入選戰，主打用創新態度帶領蘭嶼。由於他曾任電視台記者，交友廣闊，這次借重人脈找來胡德夫、張泰山、紀曉君、桑布伊、王宏恩、陳致遠、北原山貓及董事長樂團等，各界名人友情支持，影片別具特色。

金曲獎得主董事長樂團，在影片中形容瑪拉歐斯「很熱血」、「是怪才」，主唱吉董肯定「他的能力是應該到中央去服務，去做原住民相關政策」，接著又話鋒一轉，興奮表示若瑪拉歐斯當選，「我就想常去蘭嶼玩，可能整個蘭嶼會更好玩。」

瑪拉歐斯日前還潛水拍攝競選影片，揭露海漂垃圾問題嚴重，呼籲各界正視海洋環境保育，令不少鄉民印象深刻。

瑪拉歐斯此次找來音樂圈重量級卡司助陣，稱要以新的創意注入音樂藝術產業。外界關注，蘭嶼或能衝出新的發展策略，在音樂藝術產業教育發展特色。