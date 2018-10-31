侯友宜逃避辯論 蘇辦：怕被公開檢驗？

2018-10-31 21:01

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌拋出「若在今天不會任用侯友宜擔任警政署長」說法，認為他規避房屋稅，玩法的人如何執法？蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞說，侯友宜文化大學大群館的99塊門牌是他擔任新北市副市長才因財產申報、依法上網公告，才受到外界檢驗。

蘇貞昌上午受訪時說，當初沒想到侯友宜鑽法律漏洞、區劃房屋門牌逃避房屋稅，當年擔任行政院長時，為了推動清廉，要求內閣閣員要財產申報、信託，如果當時能夠擴大一點，讓警政署長也申報財產的話，就可以知道他原來有每年收租超過2000萬的房子，這一點就可以檢驗他。

侯友宜下午受訪時回應，當年警政署長已被要求申報，監察院公報都有，要對手「好好看、細細地看」；侯友宜競選辦公室也發出新聞稿指出，侯友宜在警政署長任內都依法申報財產。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞說，蘇貞昌強調的是，他擔任行政院長時要求部會閣員財產依法申報，並且信託，但警政署長因為申報財產不用上網公告，所以外界不易得知其財產真正用途；侯友宜的105間房屋、99塊門牌直到擔任新北市副市長才因財產申報、依法上網公告，方受到外界與市民檢驗，遭揭發以99塊門牌規避房屋稅，利用當年設計此一保護弱勢的法令善意來獲利。

黃韋鈞強調，從黨內辯論，到媒體和學生的邀約進行市政辯論，侯友宜都無法參加，原因恐怕就是公開檢驗。