中國青年疾呼「台灣不能被統一」 遭威脅 網友擔心安危

2018-10-31 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國知識青年日前請長假到美國旅遊，還透過網路影片發表「台灣絕不能被中國統一」等敏感言論，引起不少回響。近日他在網路透露將返回中國，引來不少中國網友辱罵、甚至威脅生命安全，有些台灣網友忍不住擔心他的安全。

這名剛從蘇州大學畢業的青年最近到美國，10月26日以「Vlog心聲」帳號在Youtube發表影片，影片中提到「台灣跟中國是兩個獨立的政府，早就是兩個不同的政治實體」、「台灣人已經有自由了，絕不能被獨裁統一」等敏感言論，更表示台灣不願被中國統一的最大原因，就是因為沒有「民主」。

這影片迅速在台灣、中國各大網路論壇上引起熱議。不少網友認同他的觀點，表示「說的是事實」，不過也有許多中國網友不滿要他「待在美國別回來了」！

今（31）日有網友發現，這名青年在社群網站上出示回中國機票的航班，結果該文被轉貼到微博上，引來大批中國網友的辱罵，中國網友表示「幹嘛回來，在美國不是很好嗎？」、「看來政治庇護沒搞到」、「我們蘇州沒有這種畜生」。也有偏激的網友表示「去接機！」、「有沒有廣州的朋友？先爆打一頓，轉到上海再打一頓」、「出機場就打死他」、「回來你必死」。

據網友透露，這名中國青年的社群網站以及Youtube頻道已經3天未更新，無法了解近況，也讓不少台灣網友擔心他的個人安危。

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