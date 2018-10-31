CPTPP生效倒數60天 我爭取儘速加入

紐西蘭政府今天表示，11國參與的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）已有6國完成國內批准程序，將於12月底生效。（法新社檔案照）

2018-10-31 19:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕紐西蘭政府今天表示，11國參與的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）已有6國完成國內批准程序，將於12月底生效。外交部今天對此表示，樂見此進展，將透過多邊、區域及雙邊等管道，爭取成員國的支持，呼籲成員國及早接受包括台灣在內的新成員加入，擴大經貿整合效益。

根據CPTPP規定，11個簽署國中只要有6個國完成審議程序，CPTPP便能於60天後生效。澳洲通知CPTPP存放機構紐西蘭說，澳洲成為繼墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭和加拿大後，第6個正式批准CPTPP的成員國。紐西蘭貿易暨出口成長部長派克（David Parker）今天宣布，這使CPTPP進入正式生效和首輪調降關稅倒數60天的階段，預計將於今年12月30日生效。

外交部今天對此表示，樂見CPTPP達成此一進展，我方除將持續了解CPTPP生效後的運作模式，也將積極掌握未來新成員加入的條件及方式。外交部說明，目前CPTPP有關新成員加入的條款，維持原TPP的精神，將於生效後接受任何國家或個別關稅領域申請加入。

外交部說，在蔡總統及行政院長賴清德指示下，各部會全力以赴，做好爭取參與CPTPP的準備，並盼與區域內其他成員進一步成長與合作，共同促進亞太繁榮。外交部也與相關駐外館處共同努力，透過多邊、區域及雙邊等管道，爭取成員國的支持。

外交部並強調，我國再次籲請CPTPP成員國及早開始接受包括台灣在內的新成員加入，共同擴大經貿整合效益。外交部將持續向CPTPP成員展現我參與區域經濟整合的意願及努力，以爭取儘速加入CPTPP。