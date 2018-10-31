競選市議員展示「無人機」 周永鴻公布農業與產業政見

無人機超炫，吸引鄰近幼兒園小朋友也來參觀。（周永鴻提供）

2018-10-31 19:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）議員候選人周永鴻，今天下午邀請農委會副主委李退之、中科航太科技公司董事長羅正方等在潭子潭水亭觀音廟前，展示無人機，並發表智慧農業等政見，無人機在空中飛翔，懸掛「4號周永鴻」、「產業優先」等紅布條，為周永鴻造勢，吸引學童圍觀。

周永鴻表示，潭雅神地區的務農人口高齡化，導入智慧農業讓農業生產過程智慧化，產銷服務數位化，是農業面對全球化競爭、極端氣候、人口老化下不可避免的發展趨勢，無人機問世後使用領域廣泛，可用於救災、運輸、探測等，過去難以到達或具危險性的工作可由無人機替代，進而提升作業效率及降低工作者危險，將無人機用於農噴作業，可減輕務農者的勞務負擔，減少農民暴露在農藥環境。

農委會副主委李退之表示，無人機用在各國被廣泛用於農業，台灣的無人機廠商更有跟國外農業生產專案合作，為農業新南向做出一項代表作，潭雅神地區的精密機械廠商在是業界的領頭羊，要發展農機具可說是贏在起跑點，期待未來有更多廠商生產更多智慧農機具。

中科航太科技公司董事長羅正方，表示周永鴻曾在航太科技公司擔任執行長，對產業有一定程度的了解，在中央、地方都有經驗，也在大學擔任過講師，相信他可以勝任串聯產官學的角色，讓台中的航太產業更加壯大。

潭子區農會總幹事林淑茵則說，有議員候選人願意重視地方農業發展是地方的福氣，希望未來能夠連結更多中央資源，為農民爭取更多福利。

周永鴻說，潭雅神地區的精密機械產業相當知名，未來更有聚興、豐洲二期工業區可供廠商進駐，是發展產學合作的首選之地，無論對產業或對地方學子都有正面的效益，未來他會推動精密機械產學合作專班，為地方及產業培育優秀人才，留在地方就業，並將結合中央的資源，鼓勵、輔導潭雅神的廠商取得航太認證，提升產業產值。