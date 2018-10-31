諷刺「死人連署」 民進黨邀請「好兄弟」作證

民進黨青年發展部「獨家」邀請到「好兄弟」現身說法，狠酸國民黨。（圖擷取自民進黨青年部臉書）

2018-10-31 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕前陣子國民黨被爆出發動的公投連署中竟然有死人連署，引來不少撻伐。今天民進黨青年發展部趁著西洋萬聖節，在臉書上發表一部影片，號稱「獨家」邀請好兄弟現身說法，娓娓道來自己和其他「朋友」是如何簽下公投連署書，諷刺國民黨造假連署書一事。

「沒想到普渡除了請好兄弟吃好料，還可以請好兄弟幫忙簽連署書？」民進黨青年發展部在今天（31日）於臉書專頁上發布「陰陽一線牽，連署一起簽」的影片，片中可以看見一名中年男子坐在鏡頭前，背後是一面鏡子，但鏡子裡卻沒映照出男子的身影，暗示男子是陰間來的「好兄弟」。男子開口也表示「每年我們就是在等這一個月（農曆七月）的時間」，以為會吃到好料或收到紙錢，反而是一大堆的公投連署書，邀請他們一起連署。他還抱怨「可以讓我們這1萬8000多名好兄弟來連署，也不是一件簡單的事，選舉選到這樣，真的要給他們鼓掌。」

這部影片以幽默的手法諷刺了日前被中選會查出請死人來連署公投的國民黨，黨青年部也表示，這部影片也是想告訴大家，好兄弟都這麼關心國家的公共事務了，在人世間的我們更不能冷漠，呼籲民眾在11月24日這天回家投票，「別讓好兄弟代表你我決定台灣的未來！」。