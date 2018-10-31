柯文哲公布競選支出帳目 姚文智：譁眾取寵

台北市長柯文哲（左）、競選總幹事小野（右）31日出席競選辦公室財務監督委員會成立記者會，期盼其他候選人也跟進讓選舉財務透明化。（記者廖振輝攝）

2018-10-31 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕角逐連任的台北市長柯文哲今（31）日下午出席競選總部財務監督委員會記者會，公布7月3日至9月30日柯辦的競選支出，他也呼籲其他候選人盡快公布財務支出。對此，民進黨台北市長候選人姚文智表示，所有支出一直以來都依法申報，也酸柯文哲的行為是在「譁眾取寵」。

今日柯文哲公布7月3日至9月30日的競選支出經費，合計1513萬5456元。柯文哲也笑說，之前對手說辯論才要公布帳目，既然昨天已經決定辯論時間，「請他們趕快也公佈（競選帳目）吧！哈哈！」

綜合媒體報導，姚文智今日受訪時對此提到，從政多年來，所有支出與捐款都依照《政治獻金法》申報，一切支出都攤在陽光下受檢驗。姚文智也表示，「很不喜歡有人譁眾取寵」，好像「突然找個時間公布帳目」就是「最清廉的人」一樣。

姚文智也嗆聲，「柯Liar什麼都能說謊」，表示會在近日提出柯文哲財產申報的相關問題。對於媒體追問姚將提出什麼樣內容的問題，姚文智說「我留一點伏筆讓你們追」。