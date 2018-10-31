中油睦鄰補助款流向 引爆湖西鄉長候選人口水戰

2018-10-31 19:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中油睦鄰補助款，是否專用在湖西鄉？引發湖西鄉長候選人口水戰，現任湖西鄉長吳政杰三度邀請對手、民進黨徵召候選人洪添英公開辯論，但洪添英都未出席，吳政杰揚言按鈴控告；洪添英則說，未接獲邀約，文宣簽名絕非黑函。

近來洪添英陣營發出一份署名文宣，指稱位在湖西鄉的中油供油中心睦鄰補助費，竟能補助馬公市公所、中興社區、山水國小、外垵村辦活動及羅姓民眾急難救助等，引發現任鄉長吳政杰不滿，認為中油睦鄰補助款是中油核定，非鄉公所權責，三度邀請對手洪添英舉行鄉政辯論會。

但洪添英三度缺席，吳政杰認為造謠生事的選風不可長，揚言告洪添英違反選罷法意圖使人不當選及違反刑法毀謗罪，要洪添英上法庭說清楚講明白。吳政杰也出示中油睦鄰補助款明細表，詳列補助馬公市公所、山水國小等非湖西鄉轄區補助明細，一切都是中油自行核准，與鄉公所何干？而馬公市公所、中興社區等補助款都非其任內補助。

針對吳政杰陣營的指控，洪添英在民進黨澎湖縣黨部主委盧長在陪同下，出面回應指未接獲吳政杰邀約，吳政杰只是化名「夏天」在臉書個人版面提出，更無其指稱的雙掛號信件通知，直指吳是詐騙集團；同時質疑吳政杰利用鄉公所舉辦個人選舉說明會是否適當？已向澎縣選舉委員會檢舉，並提出「防救災論壇」，向對方叫陣公開辯論，反擊誰才是真正的救災專家說。