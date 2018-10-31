刪預算致后里焚化廠回饋金縮水？ 台中市環保局澄清

2018-10-31 19:08

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨立委盧秀燕、台中市議員陳本添質疑后里焚化廠回饋金減少；台中市環保局回應，焚化廠回饋金均依據「台中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」編列，按實際垃圾進場量、汽電共生售電收入核算，因預算是提前編列，編列時參考前一年度的實際值，例如編列107年預算，是以105年垃圾量及售電收入為基準估算，致產生落差，但差額都會在後續補足，並未刪減回饋金。

環保局說，后里焚化廠107年回饋金減少的原因，除了每年產生的垃圾量變化，還有售電單價起伏，例如台電103年度起調降全國民生電價，其中105年平均售電單價較前一年度減少14％，是造成焚化廠回饋金減少的主因；更因為焚化廠設備老舊，影響垃圾處理量及發電效率，才使107年度回饋額度減少、差額加大。

市府為降低對地方的影響，后里區公所已自行調整減少公所分配額度5747萬5765元給各里，僅就地方小型建設及活動預算進行調整，地方民眾的福利及基本回饋都未受影響，地方整體建設會更多，請后里民眾放心。

環保局說，已推動后里焚化廠發電設備全面檢修及更新計畫，提高發電效能。同時，也將向中央爭取以再生能源發電的價格收購焚化廠發電，提高收入，以增加回饋金。另外，自治條例規定當年度回饋金額度若低於100年額度，仍以100年額度為基準從優編列，若后里焚化廠效能未提升，回饋金少於100年度，則將啟動從優編列機制，確保地方回饋權益不受影響。