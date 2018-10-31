「幹話撲克牌」搶手 國民黨部：最佳募款工具

國民黨幹話撲克牌超搶手，成為最佳募款工具。（國民黨桃市黨部提供）

2018-10-31 19:28

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨將執政者說的話集結成「民進黨執政幹話連篇幹話撲克牌」，收錄內容包含行政院長賴清德「功德說」、「乾淨的媒」等讓人民印象深刻談話；國民黨桃園市黨部表示，民進黨執政兩年多來，各界不滿聲浪節節高升，這已經成為炙手可熱的募款工具。

國民黨桃園市黨部表示，「民進黨執政幹話連篇幹話撲克牌」今天送到市黨部，為了讓大多數民眾都能夠擁有、保存這副撲克牌，決定採取小額捐款方式提供選民購買，第一副撲克牌小額募款不限金額，第2副起每副100元，所有募款金額全數提供黨部推動黨務工作使用。

市黨部說，上午就有很多民眾打電話詢問，也有很多人到市黨部認購，截至下午認購數量就超過500副；認購民眾表示，看到網路上有民進黨幹話撲克牌，二話不說就想要看看到底是什麼內容。

市黨部表示，幹話撲克牌當中，最令人記憶猶新的是蔡英文總統說的「勞工永遠是民進黨心裡最柔軟的那一塊」、「台灣經濟目前處在過去20年來最好狀態」、「民進黨是一個古意的政黨」，賴清德說「照服員薪水低就當作做功德」、「深澳電廠用的是乾淨的煤」、「核二廠二號機是再轉不是重啟」，最精典算是前總統陳水扁說的「阿扁錯了嗎？阿扁錯了嗎？難道阿扁錯了嗎？」及令年輕人產生世代剝奪感的北農總經理吳音寧「我的薪水1年不到250萬元，只有248萬元」。