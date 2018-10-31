朱立倫：年底選舉是全台人民跟民進黨的選戰

新北市長朱立倫（左三）出席桃園市議員蘇家明（右三）競選總部成立大會。（記者謝武雄攝）

2018-10-31 18:25

［記者謝武雄／桃園報導］新北市長朱立倫今日出席市議員蘇家明競選總部成立大會時語重心重的表示，韓國瑜在高雄掀起一股「韓流」，高雄人已經覺醒這是「高雄人與民進黨的選戰」；如今在桃園陳學聖的對手是鄭文燦，以鄭文燦經營的方式，陳學聖很難勝選，但韓國瑜讓民眾覺醒，年底九合一選戰已經是「全台灣人民為求改變一起站起來，跟民進黨的一場選戰」。

朱立倫一早與陳學聖連趕蘇家明、劉茂群、呂淑真、朱珍瑤等四個黨籍市議員競選總部成立大會，朱立倫出席蘇家明總部成立大會時提到，國民黨在桃園執政十三年推動各項計畫，包含藝文園區、經國計畫、中路計畫等，這些都是在他和吳志揚縣長任內先後完成，而蘇家明於升格前擔任桃園市長長達8年9個月，規劃許多重大建設，包含兩個國民運動中心、虎頭山公園步道等，是市政推手。

朱立倫說，深澳電廠停用10年，民進黨政府為了發電，硬通過環評啟用，還說是「乾淨的媒」，後來，為了救新北市蘇貞昌選情，用觀塘藻礁來換深澳電廠，政策亂七八糟，不拚經濟拚政治，這就是為何台灣人民會覺醒的原因，希望市民將選票投給國民黨提名的候選人，挺陳學聖進市府，給桃園人一個希望。

陳學聖也表示，將啟動桃園的建設引擎，希望市民全力挺聖，如果票投鄭文燦就是投給蔡英文，年底這場選戰是桃園人和民進黨的選戰。

蘇家明也細數桃園市長8年9個月任內重大建設，尤其是帶動土地公文化，讓土地公保佑桃園市風調雨順，是最佳的市政推手。