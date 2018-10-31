海音中心剩借廁所功能？ 許立明：講這話的一定不是高雄人

2018-10-31 17:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市議員候選人邱于軒上談話性節目，批評海洋文化及流行音樂中心（簡稱海音中心）只會淪為借廁所場地！高雄市代理市長許立明今天緊急會勘，確認海音中心還在施工、現階段不可能出借廁所，他感慨地說，這樣說（海音只剩借廁所）的人，一定不是高雄人！

邱于軒上談話性節目時，指海音中心「今年」開始啟用，她帶80歲阿嬤去參觀，阿嬤卻說很像一座墳墓。

她質疑，高雄人平均薪資3萬塊，張學友演唱會一張要4800元、兩個人要9600元，就算余天演唱會也要1500、兩人結伴要3000元，是月薪10分之1，多少高雄人願意花月薪10分之1，去流行中心聽歌看表演？

邱于軒又說，海音中心周圍什麼都沒有，只有草地及公園，高雄夏天熱得要死，民眾躲進去可能要被收門票，你進去頂多只是借廁所吧﹗

她最後仍不忘替韓國瑜拉票，強調高雄真的很美（韓國瑜說高雄又老又醜），但這些建設不是我要的，我要的是一碗滷肉飯、一瓶礦泉水。

節目字幕也配合打出「砸大錢蓋很漂亮音樂中心，高雄民眾只會進去借廁所」字樣，讓許多網友看不下去，認為根本是在詆毀高雄人，節目臉書也被網友噓爆。

許立明今天下午緊急抽空會勘海音中心，確認海音仍在施工中，預計年底完工、「明年底」以前啟用，目前也不可能出借廁所。

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