高思博出示監院密件 黃偉哲陣營譏：連公文都不會看？

2018-10-31 17:31

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博陣營今天出示監察院的公文，抨擊黃偉哲「崑陵山安樂園」違反政治獻金法收受400萬元一案，雖然黃偉哲一再強調偵查已經終結，自己並未違法，但監察院於10月25日發文「認定牛頭牌案黃偉哲收受政治獻金的事實」，涉嫌違反政治獻金法。

民進黨台南市長候選人黃偉哲競選辦公室則痛批荒謬，指高思博將陳訴人的意見，誤解為監察院的處分，這是刻意的扭曲？「還是高思博連基本公文閱讀的能力都有問題？」

高思博陣營說，監察院並就台南地檢署未進行犯罪偵查，要求法務部查處，直接打臉黃偉哲。高思博今天並要求黃偉哲不要再躲在民進黨院、檢的庇護下，閃躲應有的刑罰。

高陣營說，10年前轟動一時的牛頭牌沙茶醬創辦人去世下葬未經許可設立墓園行賄案，當初貪污雖然被判無罪，但收錢卻是事實，關於收受崑陵山安樂園政治獻金400萬元一案，黃偉哲對於牛頭牌說沒有違法？現監察院10月25日的一紙公文白紙黑字明確寫出「台灣台南地方檢察署迄今尚未依職權進行犯罪偵查，涉有違失等情乙案」，直接打臉黃偉哲。

高思博說，現在連監察院都出面要求法務部促請南檢就崑陵山案進行偵辦，不能像現在這樣無聲無息的不作為，而黃偉哲更不應該繼續躲在民進黨院、檢的庇護下，持續以「法院判決有罪之前，都是無罪」企圖混淆視聽，並要求黃偉哲退選。

黃偉哲陣營說，據了解，該份公文屬於監察院發給法務部的密件，訂有解密日期。請問高思博先生，是否透過非法的手段，取得密件公文？並且斷章取義進行抹黑？「高思博先生一日一抹黑的負面選舉，無助於挽救其低迷的選情。」